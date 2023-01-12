FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED ocak ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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FED 2023 Ocak ayı faiz kararı için gün sayıyor. Bu nedenle FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu merak ediliyor ve 2023 FED ocak ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED ocak ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu, vatandaşın gündeminde yer alan sorulardan bir tanesi. ABD Merkez Bankası'nın yeni yıldaki faiz kararını merakla bekleyen vatandaşlar FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED ocak ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED Faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. FED Faiz kararının toplantının ardından duyurulması bekleniyor. Ayrıca geçtiğimiz ay FED Faiz kararı, 14 Aralık tarihinde 50 baz puan artırılması yönünde olmuştu.