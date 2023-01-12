FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED ocak ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED 2023 Ocak ayı faiz kararı için gün sayıyor. Bu nedenle FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusu merak ediliyor ve 2023 FED ocak ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 FED ocak ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?