Merakla beklenen FED faiz kararı herkesin gündeminde yer alıyor. Dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek olan FeD faiz kararının ne zaman açıklanacağı gündemde. Piyasalar tarafından merakla beklenen FED kararı ile belli olcaka faiz artışının yüzde kaç olacağı herkesin merak ettiği bir konu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz toplantısı saat kaçta? 2022 FED Faiz toplantısı!

ABD Merkez Bankası tarafından yapılacak olan faiz artışının yüzdeliği bekleniyor. En son Temmuz ayında açıklanan FED faiz kararının Eylül ayı kararının açıklanma tarihi araştırılıyor. Altın, dolar, kripto para ve borsa gibi alanlarda yatırımı olan çoğu vatandaş için FED faiz kararı önemli yer tutuyor. Piyasayı etkileyecek olan FED faiz kararı büyük önem arz ediyor. Bu nedenle vatandaşlar da FED faiz kararının açıklanma tarihini araştırıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED faiz toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz toplantısı saat kaçta? 2022 FED Faiz toplantısı!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası tarafından yapılacak olan faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Toplantının ardından FED faiz kararı açıklanacak. FED faiz kararı 21 Eylül tarihinde 21:00'da açıklanacak.

TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında ABD Merkez Bankası 75 baz puanlık faiz arttırmıştı. Politika faizi % 2.25- 2.50 aralığındaydı. Powell gereken durumda daha büyük adımlar atabileceğini belirtirken yine de faiz artışlarını yavaşlatmanın iyi olacağını belirtmişti.