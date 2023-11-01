ABD Merkez Bankası (FED), beklenen faiz kararını açıkladı. FED'in kararı, global ekonomi ve finans piyasaları üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Faiz oranlarında herhangi bir değişiklik, yatırımlar, krediler ve döviz kurları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacaktır. Peki, FED faiz kararı ne oldu merak ediliyordu. İşte, FED faiz kararı!

FED faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA! FED faiz kararı açıklandı mı, karar sonrası dolar, euro, borsa, altın ne olur?

FED faiz kararı ne oldu? ABD Merkez Bankası (FED), beklenen faiz kararını açıkladı. FED'in kararı, global ekonomi ve finans piyasaları üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Faiz oranlarında herhangi bir değişiklik, yatırımlar, krediler ve döviz kurları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olacaktır. Peki, FED faiz kararı ne oldu merak ediliyordu. İşte, FED faiz kararı haberimizde...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI

BD Merkez Bankası, asım toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Fed, faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

FED, FAİZDE DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların merakla beklediği politika faizi kararını açıkladı. Banka kasım toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeme kararı aldı. Faiz yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutuldu.