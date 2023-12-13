FED faiz kararı ne oldu? FED FAİZİ AÇIKLADI! İşte FED faiz kararı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankası olan FED, son faiz kararı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının sonucunda yeni faiz oranları belirlendi ve kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, FED faiz kararı ne oldu?

FED faiz kararı ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankası olan FED, son faiz kararı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının sonucunda yeni faiz oranları belirlendi ve kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, FED faiz kararı ne oldu? Detaylar...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Dünya piyasalarının merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Fed, faizi değiştirmeyerek 5,25-5,50 aralığında bıraktı.

Öte yandan ABD'de enflasyon kasım ayında yüzde 3.1'e kadar gerilemişti.