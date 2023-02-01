FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? SON DAKİKA! FED faiz yükseltti mi?
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ABD Merkez Bankası (Fed) iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Peki, FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? FED faiz yükseltti mi?
FED faiz kararı ne oldu? ABD Merkez Bankası ( Fed ) iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Peki, FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı? FED faiz yükseltti mi? İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası ( Fed ) politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırdı. Böylece ülkede faiz son 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseldi.
Açıklamada önceki metinden farklı olarak enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Yetkililer faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi. Karar metninde son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ettiği ifade edildi.
Yetkililer faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi. Karar metninde son göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı büyümeye işaret ettiği, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği ifade edildi. Enflasyon risklerinin son derece dikkatle izlendiği vurgulandı.
Yüksek enflasyonla mücadele için geçen sene 4 kez 75'er baz puanlık artış yapan Fed Aralık ayında ise artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanla yola devam etmişti. Enflasyonda görülen ılımlı yavaşlama ve ekonomik aktivitedeki belirgin soğuma nedeniyle faiz artış hızının yavaşlaması bekleniyordu. Fed yetkilileri de son dönemde yaptıkları açıklamalarda sıkılaşmanın yavaşlaması gerektiğine yönelik mesajlar vermişti.