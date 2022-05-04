FED faiz kararı ne anlama gelir? FED faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilenir? FED faiz kararı sonrası yorumlar!

FED faiz kararı ne anlama gelir? FED faiz kararları tüm küresel piyasalarda merak takip ediliyor. İki gün süren toplantının ardından bugün FED faiz kararını açıklayacak. FED'in faiz kararı sonrası piyasaların nasıl etkileneceği merak konusu. Konu hakkında vatandaşlar FED faiz kararı ne anlama gelir? FED faiz kararı sonrası piyasaları nasıl etkiler? FED faiz kararı sonrası yorumlar araştırmaları yapıyor. İşte FED faiz kararı sonrası piyasalar nasıl şekillenebilir? Yanıtı haberimizde...

FED FAİZ KARARI NE ANLAMA GELİR?

FED, 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. FED'in açılımı Federal Reserve'dür. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

ABD Kongresi, Federal Rezerv Yasası'nda para politikası için üç temel hedef belirledi: istihdamı en üst düzeye çıkarmak, fiyatları istikrara kavuşturmak ve uzun vadeli faiz oranlarını azaltmak.

Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artışı yapması bekleniyor. Faiz artışının enflasyon baskısının devam ettiği ve faizlerin düşük tutulmaya çalışıldığı Türkiye'de de etkili olması bekleniyor. Piyasalarda gözler bugün açıklanacak Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararında. Karar öncesinde ABD Doları 20 yılın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor.

Fed'in geçen hafta açıklanan ABD büyüme verisinin ekonomik daralmaya işaret etmesinin ardından alacağı faiz kararı ve geleceğe dair vereceği mesajlar kritik önemde. Yanıtı beklenen soru ise Fed'in frene basıp faiz artışını 50 baz puanla mı sınırlayacağı, yoksa 40 yılın en hızlı artışını yaşayan enflasyonu kontrol altına almak için agresif faiz artışını tercih ederek 75 baz puan artış mı yapacağı.

Ekonomistler agresif sıkılaştırmanın resesyona yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Dolar değer kazanıyor

FED'in faiz artışlarına yıl boyunca devam etme planını açıklamasının ardından dolar değer kazanmaya başlamıştı. Piyasalarda Ukrayna savaşının devam etmesiyle beraber Avrupa'da ortaya çıkabilecek bir enerji krizi riski nedeniyle ABD Doları'na talep artarken doların değer kazanmaya devam edeceği öngörülüyor.

Fed faiz toplantısı öncesinde gelişmekte olan piyasaların bazıları kapalı. İşlem hacmi düşük, ancak açık olan piyasalarda hisse senetlerinde düşüş gözlemleniyor. Çin, Malezya, Hindistan, Rusya ve Türkiye Ramazan Bayramı ve diğer resmi tatiller nedeniyle kapalı bulunuyor.

Gelişmekte olan piyasalar düşüşte

FED'in faiz artışı döngüsüne girmesiyle Türkiye gibi gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik değer kaybı beklentisi arttı.

Güney Kore, Tayvan ve Güney Afrika'da hisse senedi piyasalarında değer kayıpları gerçekleşti. Ukrayna savaşı, Çin'deki Covid-19 kısıtlamaları ve Fed'in parasal sıkılaştırmaya gitmesinin etkileri nedeniyle MSCI adlı Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi Nisan ayında dördüncü kez aylık olarak düşüş gösterdi.

ING Bank'ın yatırımcı notunda "Özellikle gelişmekte olan piyasalar oldukça sert bir süreçten geçiyor zira tahvil ve hisse senedi piyasalarından Şubat ayı sonundan bu yana 50 milyar dolarlık portföy yatırımı çıkışı gerçekleşti" değerlendirmesi yer aldı.

ABD'de faizlerin yükselmesi riskli varlıklara olan yatırım iştahının azalmasına neden oluyor. Çünkü yatırımcıların aradaki faiz farkından sağladığı fayda azalıyor.

ING Bank'ın değerlendirmesi "Brezilya reali ve Güney Afrika randı en savunmasız para birimleri oldukları için en fazla etkilenecek olmakla beraber önümüzdeki altı ila 12 ayda gelişmekte olan piyasaların para birimlerinde zorlu bir dönem yaşanacak" şeklinde devam etti.

TL'de görünüm olumsuz

Bir çok gelişmekte olan ülkenin merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için parasal sıkılaştırma döngüsüne girerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üzerindeki siyasi baskı nedeniyle faizlerin düşük tutulmaya çalışıldığı Türkiye'de, Türk Lirası'nın (TL) görünümüne dair değerlendirmeler de olumsuz. TL'nin de Fed faiz artışıyla gelişmekte olan piyasalardan yaşanacak portföy yatırımı çıkışlarından etkilenmesi bekleniyor.

Türkiye'de enflasyon Mart ayında yıllık olarak yüzde 61,14 artış gösterdi. Buna rağmen TCMB politika faizini geçen ay yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Ancak jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik ve enerji ve emtia fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmesiyle beraber düşük faiz politikasının ne kadar sürdürülebileceği sorgulanıyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta yılın ikinci enflasyon raporunu açıklamış ve TCMB'nin 2022 yıl sonu enflasyonu tahminini 19,6 puanlık artışla yüzde 42,8'e çıkardığını duyurmuştu.

İstanbul'da enflasyon yüzde 80'e dayandı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı Ücretliler Geçinme İndeksi'nin Nisan ayı sonuçlarına göre İstanbul'da perakende fiyatlar Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,97 artış kaydetti. İTO'nun İstanbul enflasyon verisi Türkiye geneli enflasyonu için öncü veri olarak değerlendiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verisini 5 Mayıs'ta açıklayacak.

Ipsos anketi

Öte yandan araştırma şirketi Ipsos'un 28 ülkede yaptığı "Dünyayı ne endişelendiriyor?" isimli ankette enflasyonun yüzde 32 ile Nisan ayında bir numaralı endişe nedeni haline geldiği belirtildi.

Anket Türk halkının en büyük endişesinin de yüzde 58 ile enflasyon olduğunu ortaya koydu. Türkiye'de yoksulluk ve sosyal eşitsizlik yüzde 39 ile ikinci, işsizlik yüzde 35 ile üçüncü endişe nedeni olarak yer aldı. Ülkedeki ekonomik durumu "kötü" olarak tanımlayanların oranı ise yüzde 82 oldu.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

Petrol ve altın gibi değerli emtialar dolara endekslidir. Altının dolara endeksli olması nedeniyle altın fiyatları da dolara göre şekillenmektedir. Bu sebeple FED'in faiz kararının altına etkisini, kararın dolara etkisi üzerinden inceleyelim:

FED'in faiz artırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta.

Hürriyet'in haberine göre, FED'in faiz artırımı yapması durumunda piyasadaki dolar miktarının azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.

FED FAİZ KARARI SONRASI BİTCOİN VE ALTCOİNLER NE OLUR?

Eylül ayında ilk olarak destek ve daha sonra direnç olarak çalışan değeri test eden Bitcoin ve altcoinler hakkında yatırımcıların iki düşüncesi bulunuyor. Duruma iyimser ve karamsar bakanlardan farklı açıklamalar geliyor. Önceki aylarda FED'in enflasyonu geçici olarak gören yorumları ve düşük faiz politikası uygulaması sayesinde hem hisse senedi piyasaları hem de kripto para piyasalarındaki riskli varlıkların talep görmesine neden olunmuştu. Bu kapsamda ciddi fiyat artışları görülmüştü.

FED'in yeniden faiz artırımına gitmesi düşünülürken kripto para yatırımcıları arasında olumlu etkileneceğine dair yorumlar yapan da var olumsuz etki edeceğine dair konuşanlar da. Bu nedenle kripto para piyasasına dair kesin bir şey söylenememekte.

FED'İN YAPISI

Federal Rezerv Sistemi, "hem kamu hem de özel olan benzersiz bir yapıya sahiptir" ve "hükümetten bağımsız" değil, "hükümet içinde bağımsız" olarak tanımlanır.

Federal Rezerv Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankasıdır. ABD ekonomisinin ve daha genel olarak kamu çıkarının etkin işleyişini teşvik etmek için beş genel işlevi yerine getirir. FED,

ABD ekonomisinde maksimum istihdamı, istikrarlı fiyatları ve ılımlı uzun vadeli faiz oranlarını teşvik etmek için ülkenin para politikasını yürütür;

Finansal sistemin istikrarını teşvik eder ve ABD'de ve yurtdışında sistemik riskleri en aza indirmeye ve sınırlamaya çalışır;

Bireysel finansal kurumların güvenliğini ve sağlamlığını teşvik eder ve bir bütün olarak finansal sistem üzerindeki etkilerini izler;

Bankacılık endüstrisine ve ABD hükümetine ABD doları işlemleri ve ödemelerini kolaylaştıran hizmetler aracılığıyla ödeme ve mutabakat sisteminin güvenliğini ve verimliliğini teşvik eder; ve

Tüketici odaklı denetim ve inceleme, ortaya çıkan tüketici sorunları ve eğilimlerinin araştırılması ve analizi, topluluk ekonomik kalkınma faaliyetleri ve tüketici yasaları ve düzenlemelerinin yönetimi yoluyla tüketicinin korunmasını ve topluluk gelişimini teşvik eder.

FED FAİZ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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