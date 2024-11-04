FED FAİZ KARARI KASIM 2024 | Faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? FED faiz kararı ne olur? merak ediliyor. Kasım ayında da düzenlenecek olan bu toplantılardan birinde, FED'in uzun bir aradan sonra yaptığı ilk faiz indiriminin ardından, bu politikanın devam edip etmeyeceği ise merak konusu. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak 2024? Detaylar haberimizdedir…

FED FAİZ KARARI KASIM AYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in Kasım ayı toplantısı 6-7 Kasım tarihlerinde yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Washington Post'un haberine göre, FED'in Perşembe günü çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapması ve bu indirim sürecini Aralık ayında da devam ettirmesi bekleniyor. Haberde ayrıca, "Salı günkü başkanlık seçimlerinin sonuçları belirsizliğini korusa da, Federal Rezerv'in iki gün sonraki adımını tahmin etmek daha kolay: Enflasyondaki düşüşle birlikte FED bu yıl ikinci kez faiz indirimi yapacak" ifadeleri yer aldı.