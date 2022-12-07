Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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FED faiz kararı için gün sayıyor. FED faiz kararının açıklanmasını bekleyen birçok vatandaş, arama motorları üzerinde Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Sorusunu araştırıyor. Birçok kişi için önemi olan Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sorusu, gündemde yer alıyor. Peki, Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FED faiz toplantısı, alınacak faiz kararını merak eden vatandaşlar gündeminde yer alıyor. Ekim ayında ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına yükseltmişti. Şimdi ise Kasım ayı Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, Fed faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
FED FAİZ KARARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
Amerika Merkez Bankası son toplantısını 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdi ve ardından karar açıklandı.
Yeni toplantı ise 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Bu toplantıda FED, yeni yılın ekonomik öngörülerini duyuracak. Toplantı akabinde 14 Aralık akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.