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Fed faiz kararı! Fed Temmuz ayı faiz kararı ne oldu, arttı mı, düştü mü?

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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed faiz kararı! Fed Temmuz ayı faiz kararı ne oldu, arttı mı, düştü mü?

ABD Merkez Bankası ( Fed ) bugünkü toplantısında beklendiği gibi faizleri sabit tuttu. Fed faiz kararı! Fed Temmuz ayı faiz kararı ne oldu, arttı mı, düştü mü?

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugünkü toplantısından fonlama faizini 23 yılın zirvesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı.

Piyasa beklentisi de bugünkü toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi. Fed Temmuz 2023'ten beri faizleri bu seviyede tutuyor.

Karar metninde istihdamın yavaşladığı ancak işsizlik oranının hala düşük olduğu ifade edildi. Kararda istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlemeye devam ettiğini değerlendirildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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