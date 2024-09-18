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FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak?

FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak?
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FED'in faiz kararını açıklaması bekleniyor. Faiz oranlarında bir artış olması durumunda doların nasıl etkileneceği merak konusu. Ekonomi dünyası, FED'in bu önemli kararını ve sonuçlarını dikkatle takip ediyor.

ABD Merkez Bankası (FED), küresel piyasaların yakından izlediği faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Faiz oranlarında olası bir artışın, doların seyrine nasıl etki edeceği ise ekonomi çevrelerinde büyük bir merak konusu oluyor. Yatırımcılar ve analistler, FED'in faiz politikasının yalnızca ABD ekonomisini değil, dünya genelindeki finansal piyasaları da etkileyebileceğini vurguluyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak?

FAİZ ARTARSA DOLAR NE OLUR?

Yüksek faiz oranları, ülkenin iç piyasasında talep edilen dolar miktarını azaltabilir. Yatırımcılar, daha yüksek faiz getirisi sağlayan yerli para birimini tercih ettiklerinde, dolar talebi azalır. Doların arzı sabit kalırken, talep azaldığı için dolar değer kaybedebilir.

Yabancı yatırımcılar, yüksek faiz oranlarının getirdiği fırsatları değerlendirmek için ABD varlıklarına (tahvil, bono vb.) yatırım yaparlar. Bu sermaye girişi dolar talebini artırır, bu da doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına neden olur.

FED'in faiz artırması, özellikle gelişen piyasalarda olumsuz etkiler yaratabilir. Yatırımcılar, daha yüksek getiri sağlayan ABD piyasalarına yöneldiğinde, gelişen piyasalardan sermaye çıkışları yaşanabilir. Bu da bu ülkelerin para birimlerinin değer kaybetmesine yol açarken, dolar karşısında zayıflamalarına neden olur.

FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artarsa dolar ne olur? (Eylül ayı faiz kararı) FED faiz kararı ne yönde olacak?

FED FAİZ KARARI NE YÖNDE OLACAK?

ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 5,25-5,50 aralığında olan faiz oranını 18 Eylül'de düşürmeye başlayacağına kesin gözüyle bakılırken, indirimin büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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