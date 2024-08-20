FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı değişti mi?

FED faiz kararı açıklandı mı? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 değer kazanarak 10.055,00 puana çıktı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,80 puan artışla 10.055,00 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 42,5 milyar lira oldu.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,85 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,51 ile gıda içecek oldu.

Analistler, Küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda faiz indirimlerine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini belirterek, öğleden sonra yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YATAY SEYRETTİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı. Analistler bugün açıklanacak para politikası kararında TCMB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik ipuçlarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.850 puanın destek, konumunda olduğunu kaydetti.