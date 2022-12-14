FED faiz kararı CANLI izle! FED açıklaması canlı yayın! FED toplantısı canlı izleme linki! FED canlı yayın!

Küresel piyasaların gözü Fed'in bugün Türkiye saatiyle 22.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması piyasaları karıştırmaya devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesi güçleniyor. Peki, FED toplantısı canlı izleme linki var mı? İşte FED faiz kararı canlı izle! FED açıklaması canlı yayın!

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED faizi ne zaman açıklayacak? FED faizi TSİ ile kaçta?

FED faiz kararı canlı izle! Küresel piyasaların gözü Fed'in bugün Türkiye saatiyle 22.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması piyasaları karıştırmaya devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesi güçleniyor. Peki, FED toplantısı canlı izleme linki var mı? İşte FED faiz kararı canlı izle! FED açıklaması canlı yayın haberimizde...

FED FAİZ KARARI CANLI İZLE

FED açıklaması başta Bloomberg HT, A Para ve Ekotürk olmak üzere birçok haber kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.

FED AÇIKLAMASI CANLI YAYIN

FED faiz kararı canlı yayın için FED AÇIKLAMASI CANLI YAYIN 'a tıklayınız.