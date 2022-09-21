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FED faiz kararı CANLI izle! FED açıklaması canlı yayın! FED toplantısı canlı izleme linki! FED canlı yayın!

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FED faiz kararı CANLI izle! FED açıklaması canlı yayın! FED toplantısı canlı izleme linki! FED canlı yayın!

Küresel piyasaların gözü Fed'in bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması piyasaları karıştırmaya devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesi güçleniyor. Peki, FED toplantısı canlı izleme linki var mı? İşte FED faiz kararı canlı izle! FED açıklaması canlı yayın!

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FED faiz kararı canlı izle! Küresel piyasaların gözü Fed'in bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması piyasaları karıştırmaya devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesi güçleniyor. Peki, FED toplantısı canlı izleme linki var mı? İşte FED faiz kararı canlı izle! FED açıklaması canlı yayın haberimizde...

FED FAİZ KARARI CANLI İZLE

FED açıklaması başta Bloomberg HT, A Para ve Ekotürk olmak üzere birçok haber kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Ekonomistlere göre Fed, faiz oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4 seviyelerine çıkaracak.

FED AÇIKLAMASI CANLI YAYIN

FED faiz kararı canlı yayın için FED AÇIKLAMASI CANLI YAYIN 'a tıklayınız.

FED faiz kararı CANLI izle! FED açıklaması canlı yayın! FED toplantısı canlı izleme linki! FED canlı yayın!

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