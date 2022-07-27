FED faiz kararı CANLI izle! FED açıklaması canlı yayın! FED toplantısı canlı izleme linki! FED canlı yayın!

FED faiz kararı canlı izle! Küresel piyasaların gözü Fed'in bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması piyasaları karıştırmaya devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesi güçleniyor. Peki, FED toplantısı canlı izleme linki var mı? İşte FED faiz kararı canlı izle! FED açıklaması canlı yayın haberimizde...

FED FAİZ KARARI CANLI İZLE

FED açıklaması başta Bloomberg HT, A Para ve Ekotürk olmak üzere birçok haber kanalında canlı olarak yayınlanacaktır. Ekonomistlere göre Fed, faiz oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4 seviyelerine çıkaracak.

FED AÇIKLAMASI CANLI YAYIN

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FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Piyasalar, gözünü yarın yapılacak ABD Merkez Bankası ( Fed ) temmuz ayı toplantısına çevirirken, 75 baz puanlık artırım fiyatlanmış durumda. Ekonomistlere göre Fed, faiz oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 3,5-4 seviyelerine çıkaracak.

"BİLANÇO KÜÇÜLTME BELİRLENEN TAKVİME GÖRE DEVAM EDEBİLİR"

Berenberg ABD, Amerika, Asya Başekonomisti Mickey Levy, konuya ilişkin olarak AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Fed'in faizleri 75 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu. Toplantıda, enflasyonu düşürmenin en önemli öncelik olduğunun vurgulanacağını dile getiren Levy, bilanço küçültmenin de belirlenen takvime göre devam edeceğinin belirtilebileceğini aktardı.

"İLERDE KIVILCIM ÇIKARACAK AKSİYONLARA DAHA AZ İHTİYAÇ OLABİLİR"

FWD Bonds'un Başekonomisti Chris Rupkey de piyasaların haftalardır 75 baz puanlık bir artırımı düşündüğünü ve ani bir değişiklik beklemediğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Fed toplantısından önce 50 baz puanlık artırım fikrini ortaya atan en son banka olduğunu dile getirdi. Fed'in agresif artışlarla faiz oranlarını nötr denilen seviyelere çıkardığını söyleyen Rupkey, ''İlerde kıvılcım çıkaracak aksiyonlara daha az ihtiyaç olacak gibi gözüküyor" dedi.

"EKONOMİNİN YAVAŞLADIĞINA DAİR BELİRSİZ İŞARETLER VAR"

Rupkey, işten çıkarmalar ve konut satışları gibi erken uyarı niteliğindeki bazı ekonomik göstergelerden ekonominin yavaşladığına dair belirsiz işaretler olduğunu dile getirerek, bu nedenle Fed'in enflasyon mücadelesinde yılın başında olduğundan daha az geride kaldığını kaydetti. Parasal sıkılaşmada daha ölçülü bir yaklaşıma geçme zamanının geldiğini belirten Rupkey, bu durumda eylülde 50 baz puan, kasımda 25 baz puan ve aralıkta 25 baz puan anlamına gelecek olan, yılsonuna kadar faiz oranlarını yüzde 3,5'e çekme yönündeki tahminin korunabileceğini ifade etti.

"FED ENFLASYONDAKİ KALICILIĞI HALA HAFİFE ALIYOR"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık artışa gidebileceğini aktardı. Fed'in politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltebileceğini dile getiren Marey, "Ancak, Fed'in enflasyondaki kalıcılığı hâlâ hafife aldığını ve ABD'de bir ücret-fiyat sarmalının başladığını henüz kabul etmediğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.