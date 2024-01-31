FED faiz kararı belli oldu mu? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED açıklaması hangi tarihte?

FED faiz kararı belli oldu mu? Sorusu, FED faiz kararı açıklamasına kısa bir süre kala dünya üzerinde birçok kişi tarafından takip edilmekte ve araştırılmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankası olan FED, son faiz kararı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının sonucunda yeni faiz oranları belirlendi ve kamuoyu ile paylaşıldı. Daha sonrasında gözler 2024 yılının ilk kararına çevrildi. Peki, FED faiz kararı belli oldu mu? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED açıklaması hangi tarihte?

FED FAİZ KARARI BELLİ OLDU MU?

ABD Merkez Bankası (FED), 2024 yılının başlangıcında belirlenecek faiz politikasını değerlendirmek üzere 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleşecek toplantısını heyecanla bekliyor. 31 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de açıklanacak faiz kararı, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE OLUR?

Piyasalar, Fed'den faiz indirimi umarken New York Fed Başkanı John Williams, faizlerin bir süre daha sıkı tutulacağına dair sinyaller verdi. Williams, Wall Street'in hızlı fiyatlamalarına rağmen Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmadan önce dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

2024 FED TOPLANTI TARİHLERİ

ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri şu şekilde;

30-31 Ocak 2024

19-20 Mart2024

30 Nisan-1 Mayıs 2024

11-12 Haziran 2024

30-31 Temmuz 2024

17-18 Eylül 2024

6-7 Kasım 2024

17-18 Aralık 2024