FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ! Fed faiz indirimi gelecek mi, saat kaçta açıklanacak?

Fed faiz indirimi gelecek mi? ABD Merkez Bankası Fed'in 4 yıl sonra yeniden faiz indirimine gitmesi öngörülüyor. Fed, Mart 2020'de iki kez faiz indirimi yapmış, Mart 2022'de ise 2018'den bu yana ilk defa faiz artırımına karar vermişti. Fed faiz kararı ne olur ve Fed Eylül ayında faiz indirimi var mı? Detaylar haberimizdedir…

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı toplantısının takvimi açıklandı. Buna göre, Fed'in faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilecek ve Eylül ayı faiz kararı akşam saat 21.00'de duyurulacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağı beklentisi hakim. Ancak, bazı analistler 50 baz puanlık bir indirimin de gündeme gelebileceğini öne sürüyor. Eğer Fed bu adımı atarsa, 2020 yılından bu yana ilk kez faiz indirimine gitmiş olacak.

Ons altın, haftaya 2.586 TL seviyesinde başlayarak dalgalı bir seyir izlese de yükselişini sürdürüyor. Piyasalarda, Fed'in faiz kararının ardından yaşanacak hareketlilik ise yakından takip edilecek.

FED EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası ayarlamasının zamanının geldiğini belirterek, "Faiz indirimi yönü net, ancak zamanlama ve hız, elde edilen verilere, ekonomik görünümdeki gelişmelere ve risk dengesine bağlı olacak. Fiyat istikrarına doğru ilerlerken güçlü bir iş gücü piyasasını korumak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Powell ayrıca, politika faizinin mevcut seviyesinin iş gücü piyasasında istenmeyen daha fazla zayıflama riski gibi olası tehditlere karşı yeterli esnekliği sağladığını ifade etti.