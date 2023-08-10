ABD Merkez Bankası piyasaları ve tüm dünya tarafından politika faizi araştırılıyor. FED faiz kararının açıklanmasının ardından gözler piyasalara çevrildi. Altın ve doların ne yönde etkileneceğini merak edenler FED faiz kararı artarsa dolar ne olur? Sorularına yanıt arıyor. Peki, FED faiz kararı artarsa dolar ne olur? FED faiz kararı yükselirse dolar nasıl, ne yönde etkilenir?

FED faiz kararı artarsa dolar ne olur? Sorusu, açıklanan FED faiz kararı ile birlikte gündeme geldi. ABD Merkez Bankası, daha önce politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 seviyesine çekerken, Başkan Jerome Powell, bundan sonraki süreç için konuşmuştu. Yeni alınan kararın ardından altın ve dolarda durumun ne olacağı araştırılıyor. Peki, FED faiz kararı artarsa dolar ne olur? FED faiz kararı yükselirse dolar nasıl, ne yönde etkilenir?

FED FAİZ KARARI ARTARSA DOLAR NE OLUR?

İlk olarak, faiz artışları genellikle doların değerini yükseltme eğilimindedir. Çünkü yüksek faiz oranları, yatırımcılara daha yüksek getiri sağlama potansiyeli sunar ve dolara olan talebi artırabilir. FED faiz artırımı yaparsa piyasadaki dolar arzında azalma olacağı için dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanacaktır. Dolayısıyla FED faiz yükseltirse Dolar, Türk Lirası karşısında yükselecektir.

FED'in faiz artırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almaktadır.

FED HAKKINDA

Merkez Bankaları Sistemi (Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.