FED faiz kararı açıklandı mı? SON DAKİKA! FED faizi açıkladı mı? FED faiz açıklaması!

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? FED faizi açıkladı mı? FED faiz açıklaması!

FED faiz kararı açıklandı mı? Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? FED faizi açıkladı mı? FED faiz açıklaması haberimizde...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz kararı Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. FED faiz açıklaması 21.00'de, FED Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da açıklama yapacak.

Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak kararın 75 baz puanlık bir faiz artışı olduğuna kesin gözüyle bakılırken, 21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar da gelecek açısından büyük önem arz ediyor.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 20 baz puana kadar inmesinin ardından eksi 6 baz puan seviyesinde dengelendi. Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösterirken, iki varlık arasındaki farkın genişlemesi resesyon riskini güçlendiriyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik sürerken, bankanın yüzde 49 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

"ENFLASYONU YÜZDE 2 HEDEFİMİZE GERİ GETİRMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Avrupa tarafında, dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün Fed'in ve yarın da İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası kararları öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülüyor. Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamada, ECB'nin, art arda üçüncü faiz artırımının ardından Avro Bölgesi'nde resesyon olasılığının yükselmiş olsa bile enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya devam edeceklerini belirtti. Enflasyon bu kadar yüksek seviyelerde ne kadar uzun süre kalırsa ekonomiye yayılma riskinin de o kadar büyük olacağını belirten Lagarde, "Bizim (ECB) görevimiz, fiyat istikrarıdır ve elimizdeki tüm araçları kullanarak bunu sağlamalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız." ifadesini kullandı

DOLAR GÜNE 18,61 SEVİYESİNDE BAŞLADI

Dolar/TL dün yüzde 0,2 azalışla 18,5843'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,61'den işlem görüyor.