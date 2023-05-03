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FED faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI! FED faiz yükseltti mi?

FED faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI! FED faiz yükseltti mi?

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ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yükseltti. FED faiz kararını yükseltti mi merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? FED faiz yükseltti mi? İşte detaylar...

Son dakika: ABD Merkez Bankası, faizi son 16 yılın zirvesine çıkardıSon dakika: ABD Merkez Bankası, faizi son 16 yılın zirvesine çıkardı

ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED faiz kararı araştırılan konular arasında yer alıyor. Fed faizi artırdı mı azalttı mı merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI! FED faiz yükseltti mi? Detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI, NE OLDU?

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 5 - 5.25 aralığına yükseltti. Bu hamleyle birlikte ABD'de faiz 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıktı.

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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