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FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz yükseltti mi? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

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FED faiz kararı araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD Merkez Bankası faizi yükseltti mi azalttı mı araştırılıyor. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz yükseltti mi? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

Son Dakika: 15 ay sonra bir ilk! ABD Merkez Bankası, faizi yüzde 5-5.25 aralığında sabit bıraktıSon Dakika: 15 ay sonra bir ilk! ABD Merkez Bankası, faizi yüzde 5-5.25 aralığında sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED faiz kararı araştırılan konular arasında yer alıyor. Fed faizi yükseltti mi azalttı mı merak konusu oldu. Peki, FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz yükseltti mi? ABD Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5-5.25 aralığında sabit bıraktı. Böylece Fed, 15 ay aradan sonra faiz artışına gitmedi.

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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