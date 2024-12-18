FED faiz kararı açıklandı mı Aralık 2024?

ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan FED faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla bekleniyor. FED faiz kararı açıklandı mı?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz kararı açıklandı. İşte, karar:

ABD Merkez Bankası Fed, faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4.5'e çekti.

Kasım ayında Fed, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 5 seviyesinden yüzde 4.75'e indirdi. ABD Başkanlık seçimlerinden hemen sonra alınan bu karar, piyasalar tarafından yılın son faiz indirimi olabileceği şeklinde değerlendirildi. Fed'in faiz kararını oybirliğiyle alması ise dikkat çekti. ABD Merkez Bankası ( Fed ) Aralık ayında politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4.50 seviyesine çekti.

Kasım ayında Fed faizi 25 baz puan indirdi ve yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekti. ABD Başkanlık seçimlerinin hemen ardından gelen faiz indirimi kararını piyasalar bu yılki son faiz indirimi olabileceğine dair yorumladı. Fed faiz kararını oybirliğiyle aldı.

Fed'den üçüncü faiz indirimi