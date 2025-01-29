FED faiz kararı açıklandı mı 2025?

ABD Merkez Bankası, küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, politika faizini beklentilere paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında tuttu. FED faiz kararı açıklandı mı 2025?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

ABD Merkez Bankası, faizi yüzde 4,5 seviyesinde sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası (FED) yılın ilk faiz kararını açıkladı. 2 gün süren toplantının ardından yapılan açıklamada FED, piyasaların beklentileri doğrultusunda politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Faiz kararı oy birliğiyle alındı.

"ENFLASYON BİR NEBZE YÜKSEK, EKONOMİK GÖRÜNÜM BELİRSİZ"

Banka karar metninden, enflasyonun hedefe doğru ilerlediğine ilişkin referansı kaldırdı. Enflasyonun "bir nebze yüksek, ekonomik görünümün belirsiz olduğu vurgulanırken, iş gücü piyasasının sağlam kalmaya devam ettiği ifade edildi.