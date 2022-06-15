ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. FED Faiz kararı açıklandı mı 2022? FED kararı sonrası dolarda ne olacak? FED faizi yüzde kaç arttı? Rekor mu kırdı? FED Faiz son durum nedir? FED Faiz güncel karar nedir?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti. Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

ABD Merkez Bankası ( Fed ) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Haziran toplantısında da sıkılaşma döngüsüne devam eden Fed, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı. Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

KARAR 10'A KARŞI 1 OYLA ALINDI

Karar metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı. Karar 10'a karşı 1 oyla alındı. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Kansas City Başkanı Esther George 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de Fed'in haziran toplantısına gelene kadar uyguladığı sıkılaşma döngüsüne rağmen enflasyon 40 yılın zirve seviyelerinde seyrediyordu. Son açıklanan verilere göre ülkede mayıs ayında yıllık enflasyon nisandaki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 8,6'ya yükseldi. En büyük artış gıda, akaryakıt ve barınma maliyetlerinde gerçekleşti. TÜFE aylık bazda yüzde 1 artarak yüzde 0,7'lik tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,6 ile yüzde 0,5'lik beklentiyi aşarken yıllık bazda artış yüzde 6,2'den 6'ya geriledi. Beklenti yüzde 5,9'du. Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3,9 arttı, yıllık artış da yüzde 34,6'ya ulaştı.

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