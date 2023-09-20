FED Faiz kararı açıklandı! FED Faiz kararı ne oldu? Eylül 2023 FED faizi ne kadar oldu?

"FED Faiz kararı ne oldu?" sorusu yanıt buldu. Fed faiz kararı açıklandı! ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu. Peki, Eylül 2023 FED faizi ne kadar oldu? İşte detaylar…

2023 yılının bu ayki FED faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşti ve FED kararını açıkladı. Bu karara göre FED faizleri sabit tuttu. Peki ama FED Faiz kararı açıklandı mı? FED Faiz kararı ne oldu? Eylül 2023 FED faizi ne kadar oldu? İşte detaylar…

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

2023 yılının bu ayki FED faiz kararı toplantısı 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşti ve FED kararını açıkladı. Bu karara göre ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

EYLÜL 2023 FED FAİZİ NE KADAR OLDU?

ABD Merkez Bankası ( Fed ), 2023 yılının Eylül ayında düzenlenen faiz kararı toplantısının sonuçlarını açıkladı. Toplantı, 19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşti ve piyasalar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyordu. Fed'in aldığı karara göre, politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi ve faiz oranı yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında sabit kaldı.

Bu karar, Fed'in son yıllarda uyguladığı sıkı para politikasının devam edeceğine işaret ediyor. Faiz oranları, 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tutulmaya devam ederken, ekonomi üzerindeki etkileri ve finansal piyasalara olan yansımaları yakından takip ediliyor.

Fed'in faiz oranlarını sabit tutma kararı, enflasyonun yükselmesi ve ekonomik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle alındı. Merkez bankası, ekonominin istikrarını sağlamak ve enflasyonu kontrol altına almak amacıyla bu sıkı para politikasını sürdürme kararlılığını koruyor.

Bu karar, hem ABD içindeki hem de uluslararası finansal piyasalarda etkiler yaratacak ve yatırımcılar ile ekonomi uzmanları tarafından yakından izlenecektir. Fed'in gelecekteki politika hamleleri, küresel ekonomik dengeler üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Jeremy Powell

FED FAİZ KARARI POWELL KONUŞMASI

ABD Merkez Bankası FED, federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED, federal fonlama faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Piyasaların beklentisi de politika faiz aralığının bu seviyede tutulması yönündeydi.

FOMC son olarak 26 Temmuz'da 25 baz puanlık artırıma gitmişti. Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı aldı.

Fed bu yıla ilişkin yönlendirmesinde de piyasa beklentilerine paralel bir sinyal verdi. Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngördü. 19 üyeden 12'si bu yıl bir faiz artışı daha beklediklerine işaret etti.

Karar metninde yetkililerin "uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını" belirleyeceğini vurgulayan ifade tekrarlandı.