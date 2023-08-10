FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI: FED faiz kararı ne oldu, ne kadar açıklandı? FED faiz kararı arttı mı, azaldı mı?

ABD Merkez Bankası piyasaları ve tüm dünya tarafından politika faizi araştırılıyor. Bugün yapılan açıklama ile birlikte FED faiz kararı açıklandı ve bir süredir piyasalar tarafından merak edilen soru da yanıt buldu. Peki, FED faiz kararı ne oldu, ne kadar açıklandı? FED faiz kararı arttı mı, azaldı mı?

FED faiz kararı ne oldu, ne kadar açıklandı? Sorusu, yapılan toplantı ile birlikte yanıt buldu. ABD Merkez Bankası, daha önce politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25-5,50 seviyesine çekerken, Başkan Jerome Powell, bundan sonraki süreç için konuşmuştu. Yeni alınan kararda son durum merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne oldu, ne kadar açıklandı? FED faiz kararı arttı mı, azaldı mı?

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD enflasyon temmuz ayında beklentiler dahilinde gerçekleşti. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,2 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 4,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,8 olması bekleniyordu.