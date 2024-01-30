FED FAİZ KARARI 2024 | Ocak FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ocak FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorularına yanıt aranıyor. ABD Merkez Bankası,, 2024 yılı Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını düzenliyor. FED'in faiz kararı takvimine göre, yılın ilk faiz kararı bu toplantıda alınacak.Ocak FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı 2024! Detaylar haberimizdedir…

OCAK 2024 FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, 30 - 31 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Faiz kararı ise toplantının ikinci günü, 31 Ocak'ta Türkiye saatiyle 21:00-21:30 arasında açıklanması bekleniyor.

Finans piyasalarında genel bir beklenti olarak faizde herhangi bir değişiklik olmayacağı düşünülüyor. Fed, enflasyon konusunda belirgin bir düşüş gözlenene kadar faiz indirme eğiliminde olmayabilir. ABD'de son açıklanan enflasyon verisi, yükseliş göstermişti.