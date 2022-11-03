Geçtiğimiz günlerde piyasalarda gözler FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrilmişti. Birçok kişi FED tarafından açıklanacak olan faiz kararını bekliyordu. Beklenilen kararın açıklanması ile birlikte vatandaşlar FED Faiz kararı 2022 ne oldu? Sorusunu araştırmaya başladı. Konuya dair merak edilen bir diğer soru ise Faiz arttı mı, düştü mü? Sorusu oldu. Peki, FED Faiz kararı 2022 ne oldu? Faiz arttı mı, düştü mü?

FED Faiz kararı 2022 ne oldu? Sorusu, geçtiğimiz günlerde kararın açıklanması ise birlikte vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer aldı. Vatandaşlar Faiz arttı mı, düştü mü? Sorusunu merak ederek gün içerisinde sıklıkla araştırıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen FED Faiz kararı 2022 ne oldu? Ve Faiz arttı mı, düştü mü? Sorularını yanıtladık. Peki, FED Faiz kararı 2022 ne oldu? Faiz arttı mı, düştü mü?

FED FAİZ KARARI 2022 NE OLDU?

ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 - yüzde 4 aralığına yükseltti. Böylece süper güç olarak bilinen ABD'de politika faizi Aralık 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

FED FAİZ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)