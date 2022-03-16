Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Beklentileri karşılayan ABD Merkez Bankası ( Fed ) politika faizini 2018 Aralık ayından beri ilk defa 25 baz puan artırdı. FED faiz kaç puan arttı? FED faiz kararı sonrası dolar arttı mı, azaldı mı? 16 Mart FED faiz kararı sonucu nedir?

FED FAİZ PUANI KAÇ OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018 Aralık ayından bu yana ilk kez faiz artışı kararı verdi. Fed politika faizini 25 baz puan artırarak 0,50'ye yükseltti. Piyasaların beklentilerine paralel olarak verilen faiz yükseltme kararıyla Fed, yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal vermiş oldu.

FED FAİZ ARTTIRIRSA DOLAR ARTAR MI, NE OLUR?

ABD FED faiz arttırırsa bu durum piyasaları etkileyecektir. Bazı ekonomistlere göre FED faiz arttırırsa piyasalardaki dolar azalacak ve haliyle dolar değer kazanmaya başlayacaktır. Dolar dünyada değer kazanmasıyla birlikte dolar karşısında diğer para birimlerinin değeri düşmüş olacaktır. Fakat bazı ekonomistlere göre ise FED faiz arttırırsa yurt içindeki doların değeri düşmüş olacaktır. Haliyle TL dolar karşısında değer kazanmış olacaktır.

FED FAİZ YÜKSELTİRSE DOLAR NE OLUR?

FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta. Hürriyet'in haberine göre, Fed'in faiz artırmı yapması durumunda piyasadaki doların azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte Altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.

YILIN GERİ KALANI İÇİN 6 FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Faizi yükseltme kararı alan Fed yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal verdi. Karar 1'e karşı 8 oyla alındı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard 50 baz puanlık faiz artışı yönünde oy kullandı.

ABD'DE ENFLASYON SON 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de TÜFE şubatta yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi. Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

FED FAİZ ARTIRIRSA NE OLUR?

Fed'in faiz artırımı gelişmekte olan piyasalar başta olmak üzere dünya piyasalarını derinden etkileyecek. Faiz artırımıyla doların değerinin artması, emtia fiyatlarının ise gerileyeceği düşünülüyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ETKİSİNE VURGU YAPILDI

Karar metninde Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine de vurgu yapıldı. Metinde söz konusu durumun ABD ekonomisi üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu, bununla birlikte kısa vadede işgalin ve bununla ilgili gelişmelerin enflasyon üzerinde ilave yukarı yönlü baskı yaratmasının olası olduğu ifade edildi.

İŞSİZLİK TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri bu yıl ve gelecek yıl için işsizlik oranı beklentilerini değiştirmediler. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, işsizlik oranı tahmini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5 olarak kaldı. 2024 yılı için beklenti yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkarılırken, uzun dönem işsizlik tahmini yüzde 4,0 olarak bırakıldı.

2018'DEN BU YANA BİR İLK

Fed, mart ayı toplantısında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı aldı. Banka en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti.

Kovid-19 salgının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çeken Fed, ekonomiye destek sağlamak amacıyla varlık alımına başlamıştı. Fed'in bilançosu, salgın döneminde neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı.

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