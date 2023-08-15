Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. FED faiz indirimi yapacak mı, ne zaman başlayacak sorularına yanıt aranıyor. FED faiz indirimi ne zaman başlayacak ve FED faiz indirimi yapacak mı gündeme geliyor. Peki, FED faiz indirimi yapacak mı, ne zaman başlayacak? Goldman Sachs, FED faiz indirimi için tarih verdi!

FED faiz indirimi yapacak mı, ne zaman başlayacak merak edilirken Goldman Sachs, FED faiz indirimi için tarih verdi. Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in faiz indirimleri için öngördüğü tarihi belirtti. FED faiz indirimi yapacak mı, ne zaman başlayacak? Goldman Sachs, FED faiz indirimi için tarih verdi! Detaylar haberimizdedir…

GOLDMAN SACHS, FED FAİZ İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in faiz indirimlerine 2024'ün ikinci çeyreğinde başlayacağını öngördüklerini belirtti.

Aralarında Jan Hatzius ve David Mericle'nin de bulunduğu Goldman ekonomistleri Pazar günü yayınladıkları analizde, "Tahminimizdeki indirimler, enflasyon hedefe yaklaştığında fon oranını kısıtlayıcı bir seviyeden normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor" dedi. Goldman ekibi şimdilik faiz indirimlerinin 2024'ün ikinci çeyreğinde başlayacağını öngörüyor.

Faizleri belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin önümüzdeki ay faiz artırımına gitmemesi ve Kasım toplantısında çekirdek enflasyon eğiliminin son bir artırımı gereksiz kılacak kadar yavaşladığı sonucuna varması bekleniyor.

Goldman ekonomistleri, "Normalleşme, kesinti için özellikle acil bir motivasyon görmüyoruz. Çeyrek başına 25 baz puanlık kesinti öngörüyoruz ancak bunun hızı konusunda emin değiliz" dedi. Geçen hafta açıklanan verilere göre ABD enflasyonu yüzde 3,2 ile beklenenden daha yavaş artarken, enerji ve gıda maliyetlerini dışarıda bırakan çekirdek tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 4,7 oranında artış gösterdi.

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Geçen hafta açıklanan verilere göre ABD enflasyonu yüzde 3,2 ile beklenenden daha yavaş artarken, enerji ve gıda maliyetlerini dışarıda bırakan çekirdek tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 4,7 oranında artış gösterdi.

FED FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fed politika yapıcıları Mart 2022'de gösterge faiz oranı için hedeflerini yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığına yükseltmeye başladı. Goldman Sachs, Fed faiz oranının er ya da geç yüzde 3-3,25 seviyelerinde istikrar kazanmasını öngördü.