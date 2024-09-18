FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur?

Fed faiz kararı bu akşam açıklanacak. Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası yönergeleri öncesinde temkinli bir bekleyiş sürüyor. Yatırımcılar, FED faiz indirimi olursa bitcoin ve kripto para piyasasının ne olacağını merak ediyor. Piyasa analistleri, Fed'in alacağı kararların ekonomik görünüm üzerindeki potansiyel etkilerini dikkatle değerlendiriyor. Peki, FED faiz indirimi bitcoin ve kripto para piyasasını nasıl etkileyecek? FED faiz kararı sonrası borsa ne olur?

FED FAİZ İNDİRİMİ BITCOIN VE KRİPTO PARA PİYASASINI NASIL ETKİLEYECEK?

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in bu akşamki toplantısında faiz oranlarını ne yönde değiştireceği konusunda çeşitli beklentiler içeriyor. Şu anda, piyasalarda Fed'in faiz oranlarını 50 baz puan indireceği ihtimali yüzde 65 olarak öngörülürken, 25 baz puanlık bir indirim ihtimali ise yüzde 35 seviyelerinde öngörülüyor. Bu belirsizlik, yatırımcıların karar alma sürecinde daha dikkatli olmalarını ve olası açıklamalara odaklanmalarını gerektiriyor.

Faiz oranlarının düşmesi, enflasyon beklentilerini artırabilir. Kripto paralar, enflasyona karşı bir koruma aracı olarak görülüyor. Bu nedenle, enflasyon beklentilerinin artması, Bitcoin gibi kripto paraların talebini artırabilir.

FED FAİZ KARARI SONRASI BORSA NE OLUR?

Faiz indirimleri genellikle yatırımcı güvenini artırır ve borsa üzerinde olumlu bir etki yaratır. Düşük faiz oranları, şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşürür ve ekonomik büyümeyi teşvik eder, bu da şirket kârlarını artırabilir ve dolayısıyla borsa endekslerinin yükselmesine neden olabilir.

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