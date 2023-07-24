Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası ( Fed ) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Peki FED faiz beklentisi Temmuz 2023 nedir? FED faiz beklentisi ne? İşte FED faiz beklentisi!

FED faiz beklentisi! Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası ( Fed ) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Peki FED faiz beklentisi Temmuz 2023 nedir? FED faiz beklentisi ne? İşte FED faiz beklentisi haberimizde...

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Piyasalar ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının bu hafta açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Özellikle Fed'in vereceği karar altın ve doların yönünü doğrudan etkileyecek. Fed'in şahin politikalarına devam edeceğinin sinyallerini vermesi durumundan altının baskılanması, yumuşama sinyalleri vermesi durumunda ise doların baskılanarak altının önünü açması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI PİYASAYI NASIL ETKİLEYECEK?

Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine dair sinyaller vermesi halinde altın ve Bitcoin üzerinde baskı oluşacağı tahmin edilirken yumuşama sinyalleri yönünde bir karar alınması sonucunda ise dolar başlıca para birimleri karşısında baskılanarak, bu varlıkların önü açılabilir.

22 YILIN ZİRVESİ BEKLENİYOR

25 baz puan faiz artışına gitmesi beklenen Fed'in faizi yüzde 5,25 - 5,5 aralığına çıkararak son 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Geçen ay faiz artışına gitmeyen Fed, son 16 ayda 11 kez faiz artırdı.