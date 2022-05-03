FED faiz beklentisi MAYIS 2022: FED faiz kararı ne olur? FED faiz artırır mı?

FED faiz beklentisi merak ediliyor. Gözler ABD Merkez Bankası FED'İn faiz kararına çevrildi. Piyasalar tarafından Mayıs ayında ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısı ile yoğun haber ve veri gündemi takip edilecek. ABD Fed politika faizini 25 baz puan artırarak 0,50'ye yükseltmişti. Peki, FED faiz beklentisi ekonomideki gelişmeleri yakından takip edenler için merak edilen konular arasında. FED faiz beklentisi ne yönde olur? FED faiz kararı ne olur? FED faiz artırır mı, azaltır mı? İşte detaylar...

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl faiz oranının 6 kez daha artırılmasını öngördü.

Fed'in tahminlerine göre, fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2022 için yüzde 0,9'dan yüzde 1,9'a, 2023 için yüzde 1,6'dan yüzde 2,8'e ve 2024 için yüzde 2,1'den yüzde 2,8'e yükseltildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te yüzde 2,4'e çekildi

Böylece Fed'in tahminleri, bu yıl yapılacak 6 FOMC toplantısının her birinde faiz artırımına işaret etti.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 4'ten yüzde 2,8'e düşürülürken ülke ekonomisinin 2023'e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,2 ve 2024'e ilişkin büyüme tahmini yüzde 2 olarak korundu. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

FED MART AYI FAİZ KARARI NEYDİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 8 oyla alındığı, St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, para politikası duruşunun uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Fed, mart ayı toplantısında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı aldı. Banka en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti.

Kovid-19 salgının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çeken Fed, ekonomiye destek sağlamak amacıyla varlık alımına başlamıştı.

Fed'in bilançosu, salgın döneminde neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı.

Hızlı ekonomik toparlanmayla gelen enflasyondaki yükseliş Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlarken banka geçen yıl kasım ayı toplantısıyla varlık alımlarının hızında azalmaya gitmeye başlamış, aralık ayı toplantısında ise varlık alımlarını azaltma hızını artırmıştı.

ABD'de enflasyon şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR NE DURUMDA?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 14,89 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,8841'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 14,8870 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 15,6280'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 18,6290'dan satılıyor.

Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,4'te dengelenirken, avro/ Dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0510 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde tahvil piyasalarında devam satış baskısının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirerek, söz konusu durumla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün 3 Aralık 2018 haftasından bu yana ilk kez yüzde 3 seviyesini aştığını dile getirdi.

Karar metni ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların döviz piyasalarında oynaklığı artırabileceğini ifade eden analistler, tahvil piyasalarında Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını söyledi.

Analistler, bugün yurt dışında Almanya'da işsizlik, İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde işsizlik ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktararak, Rusya-Ukrayna savaşındaki haber akışının da döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altın ve döviz kurlarının nasıl şekilleneceğini merak eden yatırımcının gözü 2022 FED faiz kararına çevrildi. Aralık ayının başından bu yana ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısı ile yoğun haber ve veri gündemi takip edildi. FED faiz toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. FED faiz kararı 4 Mayıs saat 21:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

Buna göre, ilk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında, ikinci toplantısı ise 15-16 Mart tarihlerinde yapılmıştı. Üçüncü toplantı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

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