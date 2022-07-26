ABD Merkez bankası FED, kısa süre sonra faiz kararını açıklayacak. Türkiye ve tüm dünya gelişmeyi yakından takip ederken FED faiz artırırsa dolar ne olur? FED faiz artırması ne demek merak edildi. Peki, FED faiz artırması ne demek?

FED FAİZ ARTIRIRSA DOLAR NE OLUR?

FED, ABD Merkez Bankası faiz oranlarını arttırdığında, Amerikan Doları'na yönelik "yatırım talebi" de artmaya meyillidir. Amerikan Doları daha fazla faiz getirisi sunacağı için uluslararası yatırımcılar ellerindeki yabancı döviz varlıklarını Amerikan Doları'na çevirmeye meyilli olabilirler.