FED faiz artırırsa Bitcoin ne olur? BTC kaç dolar? Bitcoin kaç lira?

FED faiz artırırsa Bitcoin ne olur, sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Küresel piyasaların gözü ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. Koronavirüs pandemisi ile birlikte tedarik zincirinde meydana gelen sıkıntılar sonrası ABD'de enflasyon rakamları oldukça yüksek çıkmıştı.

FED FAİZ ARTIRIRSA BITCOIN NE OLUR?

FED'in faiz arttırımı dünya piyasalarını etkilemektedir. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almakta.

Eylül ayında ilk olarak destek ve daha sonra direnç olarak çalışan değeri test eden Bitcoin ve altcoinler hakkında yatırımcıların iki düşüncesi bulunuyor. Duruma iyimser ve karamsar bakanlardan farklı açıklamalar geliyor. Önceki aylarda FED'in enflasyonu geçici olarak gören yorumları ve düşük faiz politikası uygulaması sayesinde hem hisse senedi piyasaları hem de kripto para piyasalarındaki riskli varlıkların talep görmesine neden olunmuştu. Bu kapsamda ciddi fiyat artışları görülmüştü.

FED'in yeniden faiz artırımına gitmesi düşünülürken kripto para yatırımcıları arasında olumlu etkileneceğine dair yorumlar yapan da var olumsuz etki edeceğine dair konuşanlar da. Bu nedenle kripto para piyasasına dair kesin bir şey söylenememekte.

Bitcoin piyasası, 10 Mart tarihinden bu yana yatay bir seyir halindeydi. BTC/USD , iki saatte 2.500 dolar (%6,5) kadar yükselerek 41.700 dolara yükseldi; ardından devam eden saatte aynı hızla geri çekilerek 39.000 dolar bandındaki yatay seyrine geri döndü.

FED'DEN FAİZ ARTIRIMI SİNYALİ GEŞMİŞTİ

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Fed'in 2022'nin sonlarına doğru Fed'in faiz artırmayı düşünebileceğini ve enflasyonun merkez bankasının ana hedefi olduğunu söylemişti. Powell, enflasyonda yaşanan yükselişin tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını ve büyük ihtimalle geçici olacağını söylemişti. Fed'in ilk faiz artırımını 2022'nin sonunda yapmasını beklediğini söyleyen St. Louis Fed Başkanı James Bullard, 2022 yılı boyunca %2,5-3 arasında oluşacak yüksek enflasyonun faiz artırımı için gereken şartları sağlayacağını dile getirmişti.

FED HAKKINDA

Merkez Bankaları Sistemi (İngilizce: Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.

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