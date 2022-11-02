FED faiz artırırsa altın ne olur? FED faiz kararı sonrası altın ne olur? FED faiz yükseltirse altın ne olur?

ABD Merkez Bankası Fed bugün faiz açıklamasını yapacak. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değerlendirecek. Uzmanlara göre FED faiz yükseltmeye gidecek. Bu kapsamda FED faiz artırırsa altın ne olur? FED faiz yükseltirse altın ne olur? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı altını nasıl etkiler? FED faiz arttırırsa altın yükselir mi? FED faiz arttırırsa altın ne olur? Detaylar...

FED faiz artırırsa altın ne olur? ABD Merkez Bankası Fed bugün faiz açıklamasını yapacak. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değerlendirecek. Uzmanlara göre FED faiz yükseltmeye gidecek. Bu kapsamda FED faiz artırırsa altın ne olur? FED faiz yükseltirse altın ne olur? sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı altını nasıl etkiler? FED faiz arttırırsa altın yükselir mi? FED faiz arttırırsa altın ne olur? Detaylar...

FED FAİZ ARTIRIRSA ALTIN NE OLUR?

FED faiz yükseltirse altına etkisi, dolara etkisi üzerinden de açıklanabilir. Çünkü; petrol ve altın gibi değerli emtialar dolara endekslidir. Altının dolara endeksli olması nedeniyle altın fiyatları da dolara göre şekillenmektedir. Bu sebeple FED'in faiz yükseltme kararının altına etkisini, kararın dolara etkisi üzerinden inceleyelim:

FED faiz artırımı yaparsa piyasadaki dolar arzında azalma olacağı için dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanacaktır. Dolayısıyla FED faiz yükseltirse Dolar, Türk Lirası karşısında yükselecektir.

FED'in faiz artırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almaktadır.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak kararın 75 baz puanlık bir faiz artışı olduğuna kesin gözüyle bakılırken, 21.30'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler de gelecek açısından büyük önem arz ediyor.

FED FAİZ KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 yılında 8 kez gerçekleştirilecek FED FOMC toplantılarının tarihleri aşağıdaki gibidir.

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

FED HAKKINDA

Merkez Bankaları Sistemi (İngilizce: Federal Reserve ya da FED olarak da bilinir), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.