FED faiz artıdı mı, düşürdü mü? FED 2022 faiz kararı ne?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Bankanın 75 baz puanlık artışı 1994'ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu. Peki, FED faiz kararı ne? Faiz artışı devam edecek mi? FED faiz artıdı mı, düşürdü mü? FED Faiz oranı kaç? FED Faiz artış kararı piyasaya etkisi ne yönde olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

FED faiz kararı toplantı tarihi, dolar, kripto para, borsa ve altın yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Faiz artışlarına devam eden FED'in yeni toplantı sonrasında nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne? Faiz artışı devam edecek mi? FED faiz artıdı mı, düşürdü mü?FED Faiz oranı kaç? FED Faiz artış kararı piyasaya etkisi ne yönde olacak? Detaylar haberimizde...

FED'İNFAİZİ KARARI NE OLDU?

Piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası Fed'in Faiz kararı belli oldu. Fed faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'ye yükseltti.

FED FAİZ ORANI KAÇ?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

FED'İN FAİZ ARTIŞ KARRININ PİYASAYA ETKİSİ NE YÖNDE OLACAK?

ABD Merkez Bankası yani Fed (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır.

FED FAİZ ARTIŞ KARARI DOLARIN SEYRİNİ NE YÖNDE ETKİLER?

FED faiz yükseltirse dolar değer kazanır. FED faiz artırımı yaparsa piyasadaki dolar arzında azalma olacağı için dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanacaktır. Dolayısıyla FED faiz yükseltirse Dolar, Türk Lirası karşısında yükselecektir.

FED'in faiz artırımı dünya piyasalarını elbette etkiler. ABD Merkez Bankası'nın ne karar vereceğinden ziyade faizlerde ne kadar bir oynama yapacağı da merak edilen konu başlıkları arasında yer almaktadır.