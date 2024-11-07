FED faiz artarsa borsa ne olur? KASIM AYI FED faiz kararı sonrası kripto para piyasası ne olur?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu akşam açıklayacağı faiz kararı, küresel piyasalarda dikkatle takip ediliyor. Faiz indirimi veya faizlerde bir değişiklik yapılmaması, piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açabilir. Özellikle kripto para piyasası, Fed'in alacağı bu kararların etkisi altında şekillenecek gibi görünüyor. Yatırımcılar, Fed'in faiz indirimi kararı alması durumunda Bitcoin ve diğer kripto paraların nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor. Peki, FED faiz artarsa borsa ne olur? FED faiz kararı sonrası kripto para piyasası ne olur? Detaylar haberimizde...

FED FAİZ ARTARSA BORSA NE OLUR?

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın rakibi Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçilmesiyle birlikte küresel piyasalarda dalgalı bir seyir gözleniyor. Trump'ın başkan seçilmesiyle ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bu akşam açıklayacağı para politikası kararı da yatırımcıların dikkatini üzerine çekmiş durumda.

KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

5 Kasım'da gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından siyasi belirsizliklerin azalmasıyla piyasalarda Fed'e yönelik beklentiler ön plana çıktı. Trump'ın başkanlık döneminde uygulayacağı ekonomik politikalar, özellikle enflasyonist etkiler yaratma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Bu durum, Fed'in faiz indirim kararlarında daha temkinli ve kademeli bir yaklaşım benimsemesine yol açabilir.

Analistler, Fed toplantısından çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, gelecek döneme dair para politikası sinyalleri açısından kritik olacağını belirtiyor. Piyasalarda belirsizliklerin artması durumunda, varlık fiyatlarında dalgalanmanın yoğunlaşabileceğine dikkat çekiliyor.

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