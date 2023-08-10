Amerikan Merkez Bankası (FED) enflasyon kararını açıkladı. Global ekonomiyi yakından ilgilendiren bu karar, finans piyasalarında önemli dalgalanmalara neden olabilir. 2023 Temmuz FED kararının detayları ve etkileri merak konusu.

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. Enflasyonun açıklanmasının ardından kullanıcılar tarafından FED Enflasyon kararı ne oldu sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, FED enflasyon kararı ne oldu? ABD FAİZ KARARI AÇIKLANDI! 2023 Temmuz FED kararı ne? Detaylar haberimizde...

TEMMUZ AYI ABD ENFLASYON AÇIKLANDI MI?

ABD Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranı 10 Ağustos Perşembe günü saat 15.30'da açıklanmıştır.

FED ENFLASYON KARARI NE OLDU?

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD enflasyon temmuz ayında beklentiler dahilinde gerçekleşti. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,2 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Kritik veri altın fiyatlarını yukarı çekti. Enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 4,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,8 olması bekleniyordu.