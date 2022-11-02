FED Başkanı Powell'ın Konuşması CANLI! FED Başkanı konuşması izle!

FED Başkanı konuşması izle! Küresel piyasaların gözü Fed'in bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşması piyasaları karıştırmaya devam ederken, ülke ekonomisinin resesyona gireceği endişesi güçleniyor. İşte, FED Başkanı Powell'ın Konuşması canlı yayın haberimizde...

FED BAŞKANI KONUŞMASI CANLI İZLE

FED açıklaması başta Bloomberg HT, A Para ve Ekotürk olmak üzere birçok haber kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.

FED AÇIKLAMASI CANLI YAYIN

FED faiz kararı canlı yayın için FED AÇIKLAMASI CANLI YAYIN 'a tıklayınız.