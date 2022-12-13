FED Aralık ayı toplantısı ne zaman yapılacak?

FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı piyasalara yön veriyor. En son 1-2 Kasım tarihlerinde FED toplantısı yapılmıştı. Şimdi ise gözler, 2022'nin son FED faiz toplantısına çevrildi. Peki, ABD Merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED Aralık ayı toplantısı ne zaman? Uluslararası piyansın beklentisi ne yönde? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

FED toplantısı ne zaman yapılacak? FED faiz kararı ne zaman açıklayacak? Soruları araştırma konusu oldu. Peki, ABD merkez Bankası FED Aralık ayı faiz kararını ne zaman açıklayacak? FED Aralık ayı toplantısı ne zaman? Uluslararası piyansın beklentisi ne yönde? Detaylar haberimizde...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED'in resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, bir sonraki faiz kararı için yapılacak toplantının tarihi belli oldu. Yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantıların ardından 14 Aralık akşamı saat 21.30'da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan FED başkanı Jerome Powell faiz arttırım hızının yavaşlayacağı mesajını vermişti. Bu açıklamalar doğrultusunda Aralık ayı FED faiz kararının 50 baz puanlık bir artış olması ve 2023 yılından itibaren ise faiz artırım hızının iyice azalması bekleniyor.