Fed Aralık ayı toplantısı ne zaman? Aralık ayı FED faiz kararı ne olur?

Aralık ayının gelmesiyle beraber FED faiz kararı toplantı tarihi de merak konusu haline geldi. ABD Merkez Bankası Başkanı Powell yaptığı son açıklamada faizlerdeki sert artış politikalarını biraz yumuşatabileceklerinin sinyalini vermişti. Bu açıklama dahi piyasalarda olumlu etkiler yaratmaya yetti. Pek ,FED Aralık ayı toplantısı ne zaman, saat kaçta? FED Kasım ayı faiz kararı ne olmuştu? Aralık ayı merkez bankası toplantısı ne zaman? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

FED faiz kararı altın ve dolar gibi yön belirleyici ekonomik faktörleri doğrudan etkilerken piyasalarda yatırımı olan yatırımcılar tarafından FED faiz kararından çıkacak sonuç merak ediliyor. FED tarafından bu yıl peş peşe yapılan faiz artırımlarının akabinde yılın geri kalan döneminde iki FED toplantısı daha gerçekleştirilecek. FED Aralık yapacağı toplantıda açıklayacağı faiz kararı ile küresel piyasalara yön verecek. Peki, FED Aralık ayı toplantısı ne zaman? Kasım ayı faiz kararı ne oluştu? Aralık ayı merkez bankası toplantısı ne zaman? Aralık ayı FED faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizde...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Aralık ayı Fed toplantısı 13-14 Aralık tarihinde yapılacak. Toplantının ardından saat 21.00 gibi faizlerin açıklanması bekleniyor.

ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

KASIM FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmiş oldu. Fed, Haziran, Temmuz ve Eylül ayı toplantısında da faizi 75 baz puan artırdı. Reuters tarafından düzenlenen piyasa anketine katılan ekonomistler arasında, 2022 yılı içerisinde resesyon bekleyenlerin oranı %45'ten %65'e çıktı.

ARALIK AYI MERKEZ BANKASI TOPLATISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı faiz kararı toplantısı yayımlanan takvimle birlikte belli oldu. Buna göre, Merkez Bankası faiz kararının 22 Aralık 2022 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.