Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankası olan FED'in faiz kararını ne zaman açıklayacağı merak konusu. FED'in faiz kararı, yatırımcılar ve finansal piyasalar için büyük önem taşıyor. Peki, FED Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı FED faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

ABD Temmuz ayına ilişkin enflasyon oranı 10 Ağustos Perşembe günü açıkladı. Piyasaların merakla beklediği rakamın açıklanmasının ardından gözler Ağustos ayı faiz oranına çevrildi. FED önümüzdeki ay faizi artıracak mı yoksa düşürecek mi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından FED Ağustos ayı faiz kararı araştırılmaktadır. Peki, FED Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayı FED faiz kararı ne olacak? Detaylar haberimizde...

FED TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Piyasaların yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD enflasyon temmuz ayında beklentiler dahilinde gerçekleşti. Buna göre aylık enflasyon yüzde 0,2 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 3,2 olarak gerçekleşti. Kritik veri altın fiyatlarını yukarı çekti. Enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 4,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,8 olması bekleniyordu.

AĞUSTOS AYI FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayımladı. Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in faiz indirimlerine 2024'ün ikinci çeyreğinde başlayacağını öngördüklerini belirtti. Goldman ekonomistleri Pazar günü yayınladıkları analizde, "Tahminimizdeki indirimler, enflasyon hedefe yaklaştığında fon oranını kısıtlayıcı bir seviyeden normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor" dedi. Goldman ekibi şimdilik faiz indirimlerinin 2024'ün ikinci çeyreğinde başlayacağını öngörüyor.

Faizleri belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin önümüzdeki ay faiz artırımına gitmemesi ve Kasım toplantısında çekirdek enflasyon eğiliminin son bir artırımı gereksiz kılacak kadar yavaşladığı sonucuna varması bekleniyor.

FED AĞUSTOS FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed Temmuz ayı faiz kararını 10 Ağustos Perşembe günü açıkladı. Ağustos ayı için faiz kararını da önümüzdeki ayın başlarında açıklanması bekleniyor.

