FED 2024 Kasım ayı faiz kararı ne oldu? FED faizi düşürdü mü?

Fed'in faiz oranlarına yönelik her kararının etkisi küresel olarak hissediliyor. Faiz indirimi yapılması durumunda, finans piyasalarında likidite artışı sağlanarak kredi maliyetlerinin düşmesi ve yatırım ortamının canlanması bekleniyor. FED Kasım ayı faiz kararının açıklanmasının ardından birçok kişi 'Kasım ayı faiz kararı ne oldu?' sorusunun cevabın araştırmaya başladı. FED faiz kararında son durum ne? Amerika Merkez Bankası faizi düşürdü mü? İşte detaylar...

FED KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75 aralığına çekti. Fed'in açıklamasında bu kararın oy birliği ile alındığı ve ekonomik göstergelerin faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini işaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, yıl başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediği, işsizlik oranının ise yükselmesine rağmen düşük seviyelerde seyrettiği vurgulandı. Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiği ancak halen yüksek kaldığı ifade edilerek, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir." denildi.