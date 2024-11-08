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FED 2024 Kasım ayı faiz kararı ne oldu? FED faizi düşürdü mü?

FED 2024 Kasım ayı faiz kararı ne oldu? FED faizi düşürdü mü?
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Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez bankası olan FED, Kasım 2024 faiz kararını açıkladı. Finans dünyası tarafından merakla beklenen karar sonrası, FED'in faizleri düşürüp düşürmediği sorusu gündeme geldi. FED'in bu kararı, global ekonomi üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Fed'in faiz oranlarına yönelik her kararının etkisi küresel olarak hissediliyor. Faiz indirimi yapılması durumunda, finans piyasalarında likidite artışı sağlanarak kredi maliyetlerinin düşmesi ve yatırım ortamının canlanması bekleniyor. FED Kasım ayı faiz kararının açıklanmasının ardından birçok kişi 'Kasım ayı faiz kararı ne oldu?' sorusunun cevabın araştırmaya başladı. FED faiz kararında son durum ne? Amerika Merkez Bankası faizi düşürdü mü? İşte detaylar...

FED KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası ( Fed ), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75 aralığına çekti. Fed'in açıklamasında bu kararın oy birliği ile alındığı ve ekonomik göstergelerin faaliyetin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini işaret ettiği belirtildi.

FED 2024 Kasım ayı faiz kararı ne oldu? FED faizi düşürdü mü?

Açıklamada, yıl başından bu yana iş gücü piyasası koşullarının genel olarak gevşediği, işsizlik oranının ise yükselmesine rağmen düşük seviyelerde seyrettiği vurgulandı. Enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiği ancak halen yüksek kaldığı ifade edilerek, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir." denildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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