Feci kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

DÜZCE Düzce'de otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aziz Yıldırım Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Yılmaz Çapkın idaresindeki elektrikli bisiklete, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada B.K. hakimiyetindeki 81 ABB 700 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz Çapkın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsünün de gözaltına alındığı öğrenildi.