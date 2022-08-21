Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen son yolculuğuna uğurlanıyor Genel Haberleri Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen son yolculuğuna uğurlanıyor Gaziantep'te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen, Şanlıurfa Yusufpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman... Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen son yolculuğuna uğurlanıyor ŞANLIURFA - Gaziantep'te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen, Şanlıurfa Yusufpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel İhlas Haber Ajansı Şanlıurfa Gaziantep Genel Haberler

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