Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen son yolculuğuna uğurlanıyor
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Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen son yolculuğuna uğurlanıyor Gaziantep'te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen, Şanlıurfa Yusufpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman...
Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen son yolculuğuna uğurlanıyor
ŞANLIURFA - Gaziantep'te dün meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Abdulkadir Muhammed Esen, Şanlıurfa Yusufpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel