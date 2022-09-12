February hangi ay ve Türkçesi ne? Feb hangi ayın kısaltması? Türkçede February ne demek?

İngilizce dünyada yaygın olarak kullanılan diller arasında yer alıyor. Birçok yerde karşımıza çıkmakta olan İngilizce kelimeler arasında özellikle de ay isimleri yer almakta. Peki, February hangi ay ve Türkçesi nedir? Feb hangi ayın kısaltması? Türkçede February ne demek?

İngilizce olarak ayları öğrenmek isteyenler bunu kolay bir şekilde başarabilir. Bunun için Türkçe ayları yazarak karşılarına ise İngilizcelerini yazmalısınız. Bu sayede İngilizcede yer alan ayları kolaylıkla öğrenmiş olacaksınız. Peki, February hangi ay ve Türkçesi nedir? Feb hangi ayın kısaltması? Türkçede February ne demek? İşte detaylar haberimizde...

FEBRUARY HANGİ AY VE TÜRKÇESİ NEDİR?

Öncelikle february kelimesinin mevsimlerdeki ikinci ayı temsil ettiğini dile getirmek mümkün. Yani Türkçe karşılığı olarak Şubat ayına denk geliyor. Aynı şekilde Şubat ayı gibi 28 çeker ve kış aylarında temsil eder. January ayı ile yani Ocak ayı ile başlayan İngilizce dilindeki aylar, daha sonra Şubat ayı olarak february kelimesi üzerinden devam etmektedir. Ocak ve Şubat ile beraber Mart üzerinden kış aylarını temsil eden kelime olarak da ön plana çıktığını söylemek mümkün.

FEB HANGİ AYIN KISALTMASIDIR?

İngilizcede 1 yıl içerisindeki farklı aylar kısaltmalar üzerinden de ele alınmakta ve söylenmektedir. Özellikle february Türkçede Şubat ayını temsil etmekte ve uzun olması ile kısaltma üzerinden değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda kısaltılmış hali ile beraber feb şeklinde dile getirilmekte ve söylenmektedir. İngilizce konuşulan bütün farklı ülkelerde uzun hali yerine kısa olarak feb demek yeterlidir.

Her ne kadar ilk başta İngilizce öğrenirken uzun hali dile getirilse bile, halk arasında yaygın olarak İngilizce dilinde feb şeklinde ifade edilmektedir. Bu ifade üzerinden kısaltılmış hali ile Şubat ayını temsil eden bu kelimeyi farklı yerlerde kullanmak ve değerlendirmek mümkün.

AYLAR VE TÜRKÇELERİ

January (Jan): Ocak,

February (Feb): Şubat,

March (Mar): Mart,

April (Apr): Nisan,

May (kısaltılması yoktur): Mayıs,

June (kısaltılması yoktu): Haziran,

July (kısaltılması yoktur): Temmuz,

August (Aug): Ağustos,

September (Sep): Eylül,

October (Oct): Ekim,

November (Nov): Kasım

December (Dec): Aralık