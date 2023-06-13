2022-23 eğitim ve öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala üniversite öğrencileri hangi harf notunun geçerli olduğunu merak etti. Arama motorlarında ise FD geçer mi? FD geçerli mi? soruları araştırıldı.

FD geçer mi? FD geçerli mi? soruları merak ediliyor. Üniversitede okuyan öğrencilerin gündeminde harf notlarının geçerliliği yer alıyor. Final sınavlarına giren öğrenciler arama motorlarında FD geçer mi? FD geçerli mi? sorularına yanıt arıyor.

FD GEÇER Mİ?

MADDE 1 – 5/6/2003 tarihli ve 25129 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 33 – Sınavlara ve başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Devam koşulunu sağlayan her bir öğrenci için yarıyıl içi notunun %40-60'ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60-40'ı toplanarak belirlenen yarıyıl başarı notu, sınıfın ortalaması ve notların dağılımı dikkate alınarak harf notuna dönüştürülür. Öğrenciye, rakam olarak belirlenen yarıyıl başarı notunun karşılığı olan harf notundan daha düşük bir harf notu verilemez. Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavına başarı notunun belirlenmesinde verilecek % ağırlık, dersin öğretim elemanı tarafından belirlenip, bölüm akademik kurulunca karara bağlandıktan sonra yarıyılın başında dersi alan öğrencilere ilan edilir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

PuanHarf NotuKatsayısı

90-100AA4.00

85-89BA3.50

80-84BB3.00

75-79CB2.50

70-74CC2.00

60-69DC1.50

50-59DD1.00

40-49FD0.50

0-39FF0.00

b) Bunlardan;

1) Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten DC ve DD notlarından birini alan öğrenci o dersi şartlı başarmış sayılır.

3) Bir dersten FD ve FF notlarından birini alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır.