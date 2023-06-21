Devler Ligi'nde ilk kuralar çekildi. FK Zalgiris Vilnius-FC Struga eşleşmesinin galibi temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda rakibi olacak. Peki, FC Struga hangi ligde oynuyor? FC Struga nerenin takımı?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme kuraları çekildi. Devler Ligi'ne bu aşamadan katılan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi, Zalgiris Vilnius (Litvanya)-FC Struga (Makedonya) eşleşmesinin galibi olacak. Gelişmenin ardından FC Struga hangi ligde oynuyor? FC Struga nerenin takımı? soruları araştırıldı.

FC STURGA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

FC Struga, Kuzey Makedonya'da bulunan bir futbol kulübü. Kuzey Makedonya'nın en üst ligi olan Prva ?akedonska Fudbalska Liga'da mücadele etmektedir.