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FB Youtube izleme linki var mı? FB Youtube KATIL kaçTL, nasıl katılınır?

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler İlk hazırlık maçını Petolul ile oynayacak. Peki, FB Youtube izleme linki var mı? FB Youtube KATIL kaçTL, nasıl katılınır?

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Petrolul Ploieşti takımı ile karşılaşacak. FB Youtube izlemelinki var mı? FB Youtube KATIL kaçTL, nasıl katılınır?

FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİESTİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Petrolul Ploieşti arasındaki hazırlık maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 10:30'da oynanacak.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda Petrolul Ploiesti takımıyla hazırlık mücadelesi oynayacak. Karşılaşma 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da başlayacak. Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçının FB TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

29 Haziran: Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti

6 Temmuz: Admira Wacker - Fenerbahçe

10 Temmuz: Fenerbahçe - Hajduk Split

13 Temmuz Fenerbahçe - Strasbourg

FB YOUTUBE İZLEMELİNKİ VAR MI?

FB Yotube hesabından "Katıl" bölümünden sayfaya abone olabilirsiniz.

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Osman Demir
Osman Demir
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