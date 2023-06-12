Süper Lig devi Fenerbahçe, Jorge Jesus'tan sonra Vincenzo Montella ile her konuda anlaşmaya vardı. Futbol severler Vincenzo Montella kimdir merak ediyor. Peki, Vincenzo Montella kimdir, aslen nereli, hangi takımları çalıştırdı? Vincenzo Montella'nın toplam kaç kupası var? Vincenzo Montella hangi liglerde çalıştı? Vincenzo Montella hangi takımdaydı? İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile yolları ayırmıştı. Yeni isimle anlaşmaya vardı. Peki, FB yeni teknik direktörü kim oldu, hangi isim 2023? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kimdir, Jorge Jesus'un yerine kim geldi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU 2023?

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile yollarını kısa bir süre önce ayırdığını açıklayan Fenerbahçe, İtalyan hoca Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı.

Jorge Jesus'un ayrılığını resmen açıklayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, İtalyan çalıştırıcı Montella ile görüşerek her konuda anlaşmaya vardı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

VİNCENZO MONTELLA KİMDİR?

Vincenzo Montella (d. 18 Haziran 1974; Pomigliano d'Arco, Campania), İtalyan eski millî futbolcu, teknik direktör. Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörüdür.

Futbolculuk Kariyeri

Montella futbolculuk kariyerine o zamanlar İtalya'nın 3. Ligi'nde oynayan Empoli'de başladı. 1996 yılında Serie B'de oynayan Genoa'ya geçti. Gittiği ilk sezonda attığı 21 gol Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer olmasını sağladı. 1999 yılında Sampdoria küme düşünce 15,3 milyon £ karşılığında AS Roma'ya transfer oldu. 2001 yılında AS Roma'nın Serie A'yı kazanmasında rol oynadı.

Montella İtalya millî futbol takımı formasını ilk defa 5 Haziran 1999'da Galler karşısında giydi. İtalya'nın 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2002 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı.

Montella en iyi performanslarından birini Mart 2002'deki Roma derbisinde Lazio'ya karşı koydu. AS Roma ezeli rakibi Lazio'yu 5-1 ile geçerken Montella'nın 4 golde imzası vardı.

Onun için 2005-06 sezonu pek parlak geçmedi. Omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sadece 12 maçta forma giyebildi.

Teknik Direktörlük Kariyeri

AS Roma

21 Şubat 2010 tarihinde AS Roma kulübünden yapılan resmî açıklamayla Claudio Ranieri'den boşalan teknik direktörlük pozisyonuna getirilmiştir.

Catania

9 Haziran 2011'de ise Calcio Catania'nın teknik direktörü oldu.

ACF Fiorentina

1. Dönem

2012'de ise Prandelli'nin İtalya millî futbol takımının başına getirilmesinin ardından Fiorentina'nın başına getirildi. Fiorentina ile birlikte 3 sezon üst üste ilk 4'e girmeyi başardı ve UEFA Avrupa Liginde(2014-15) yarı finale çıktı.

2. Dönem

10 Nisan 2019'da Montella, Stefano Pioli'nin istifasının ardından tekrar Fiorentina'ya döndü. 8-9 aylık bu süreç tekrar son buldu.

AC Milan

28 Haziran 2016'da Milanın başına getirildi.

Sevilla FC

Milandan sonra 28 Aralık 2017 yılında Sevilla'ya teknik adam olan Montella, Sevilla ile Kral Kupası finali ve Sevilla kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline Manchester United'ı yenerek yükseldi.

Adana Demirspor

31 Ağustos 2021 tarihinde, Montella Adana'ya geldi. Montella'yı Adana Demirspor Başkan Vekili Metin Korkmaz, Sportif Direktör Gökhan Göktürk ve taraftarlar karşıladı. 1 Eylül 2021 tarihinde ise kulüp Twitter adresinden, Montella ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı duyurulmuştur.